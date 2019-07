Salvini: Sea Watch fuorilegge, mi aspetto arresti

Non accetto che sia un'associazione di fuorilegge stranieri a dettare le regole dell'immigrazione in Italia. Sembra che ci sia un'evidente flagranza di reato. Non spetta a me e rispetto le autorità indipendenti, ma che cosa aspetta qualcuno ad emettere un ordine di arresto? So che il Ministero degli Esteri sta facendo presente, tramite l'Ambasciatore italiano all'Aja, la nostra insoddisfazione per l'indegno comportamento e l'indegno menefreghismo del Governo nei Paesi Bassi. L'Unione europea brilla per il suo nulla. Non vorrei – la chiudo qua e poi rispondo – a mali estremi, estremi rimedi, dover ricorrere a iniziative che vanno contro la normativa europea, come ad esempio quella, da oggi in avanti, di non identificare più nessun immigrato che sbarca o arriva via terra in Italia.