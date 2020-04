Salvini: sfiduceremo il ministro Gualtieri

Mes, patrimoniale, tassa sulla casa, tassa sui risparmi, tassa sui conti correnti, no alla Tav, niente mutui, niente soldi. Presidente Mattarella, lei ci ha chiesto di collaborare, per un mese abbiamo collaborato, abbiamo ascoltato, abbiamo suggerito, abbiamo emendato, abbiamo accompagnato. Ci hanno ascoltato: zero. Hanno ascoltato le categorie produttive: zero. Di più, stanno prendendo delle decisioni alle spalle degli italiani che pagheranno i nostri figli solo per tirare a campare ancora qualche settimana o qualche mese per salvare la loro poltrona. Basta! La pazienza degli italiani che hanno voglia di lavorare, di riaprire, di ripartire, di respirare, di sognare, è finita. Mozione di sfiducia al Ministro dell'Economia, convocazioni immediata del Presidente del Consiglio in Parlamento. La pazienza mia, ma soprattutto vostra, è finita. Li fermeremo, promesso!