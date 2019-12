Salvini, situazione economica molto preoccupante

Tutte le nuove tasse mettono a rischio almeno 50 mila posti di lavoro, quindi capite bene che a noi interessa vincere le elezioni regionali in Emilia Romagna, in Calabria, in Toscana, in Veneto e in Puglia, però la situazione economica è molto preoccupante, quindi, come centrodestra, ci siamo dati un coordinamento per cercare di limitare i danni e limitare le tasse e le manette che stanno piovendo in Parlamento!