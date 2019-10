Salvini su alleanza Pd-M5s: "Innesto senza scopo e futuro"

PD e 5 stelle hanno provato a utilizzare questa terra come laboratorio per fare un esperimento genetico, l'innesto di questa alleanza di ultrasinistra senza scopo, senza visione e senza futuro, senza dignità. Io penso che la sera del 27 sarà una bellissima sera, e probabilmente sarà una sera di riflessione, e spero anche di vergogna, per i signori Zingaretti e Di Maio, che hanno imposto agli umbri una ricetta che il 27 ottobre prenderà una lezione che se la ricordano per i prossimi cinquant'anni.