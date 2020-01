Salvini su Calabria: risultato ok per prossimi appuntamenti

Motivo di orgoglio è essere finalmente messi alla prova in una grande regione del Sud col ruolo di Governo ed è il modo migliore per avvicinarsi ai due appuntamenti elettorali in Puglia e in Campania perché l'obiettivo anche lì è offrire una valida alternativa al poco fatto dal PD, da Emiliano e da De Luca, e quindi continuare a crescere, a radicarsi, a coinvolgere sindaci, amministratori locali, associazioni. Una sfida bella, affascinante, che fino a due o tre anni fa non era neanche considerabile. Buon lavoro e in bocca al lupo alle consigliere e ai consiglieri eletti in Regione Calabria.