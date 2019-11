Salvini su Ilva: "Al governo abbiamo gente pericolosa"

Mettere in mezzo a una strana diecimila lavoratori delle acciaierie Ilva vuol dire che al Governo abbiamo gente pericolosa, incapace e ignorante! E noi, per difendere i posti di lavoro di Ilva oggi, di Whirlpool o delle tante crisi aziendali che quel genio di Di Maio ha lasciato aperte sul suo tavolo, girando per il mondo a fare l'improbabile Ministro degli Esteri, ebbene, noi già oggi in Parlamento, io, da Napoli, tornerò oggi pomeriggio in Senato, dove ci sono i lavori in Senato e ci saranno i lavori anche alla Camera, noi non permetteremo l'avvio regolare dei lavori fino a che il Presidente del Consiglio non verrà in Parlamento ad assicurare che non si perderà neanche un posto di lavoro!