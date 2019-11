Salvini: su Ilva Pd e M5s si comportano da incoscienti

L'Ilva che è Taranto, ma che è Genova, che è Novi Ligure e che rappresenta altre migliaia di imprese di artigiani, di fornitori, di imprenditori e di lavoratori che ruotano intorno al mondo dell'acciaio. Incoscienti, incoscienti, pazzi incoscienti coloro che al Governo stanno rischiando di far scappare le imprese che hanno investito in Italia! Pazzi incoscienti! Prima di stracciare dei contratti uno dovrebbe avere idea su che cosa fare per mandare avanti una produzione fondamentale per un Paese industriale come l'Italia.