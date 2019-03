Salvini su legittima difesa: non si legittima far west

Un bellissimo giorno non per un partito, per Salvini o per la Lega, ma per gli italiani, perché finalmente dopo anni di chiacchiere, di polemiche, è sancito definitivamente al Parlamento italiano il sacrosanto diritto alla legittima difesa per chi viene aggredito in casa sua o nel suo negozio, o nella sua cantina, nella sua azienda agricola, nel suo bar. Si eliminano anni e anni di giri per i tribunali e di spese legali, si elimina il risarcimento di centinaia di migliaia di euro per i parenti dei poveri rapinatori. Non si distribuiscono armi, non si legittima il Far West, ma si sta con i cittadini perbene.