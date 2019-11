Salvini sul Mes: "Chiederò un colloquio a Mattarella"

Adesso chiediamo un incontro al Presidente Mattarella perché qua il Parlamento, siamo una democrazia parlamentare. Questo Governo, bislacco e litigioso, è nato in Parlamento e, se questo Governo tradisce un mandato del Parlamento, firmando un trattato che è mortale per l'economia italiana, non rispetta la Costituzione, quindi il Presidente è il garante della Costituzione, quindi se qualcuno ha sbagliato, paga!