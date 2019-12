Salvini sul Mes: sui banchi del governo c'è chi mente

Gli italiani da un Presidente del Consiglio si aspettano risposte, soluzioni, non insulti. Mi spiace per lei, però, perché vive male, perché chi vive di rabbia, rancore, minacce, insulti, vive male! Passa una grama vita! A quei banchi c'è qualcuno che mente! Decidete voi se sta mentendo il Presidente Conte o se sta mentendo il ministro Gualtieri. Io spero che voi non siate complici di questa menzogna che ricadrà sulla testa e sui risparmi dei cittadini italiani. Voi state riducendo l'Europa un centro commerciale, a un centro commerciale dove ci guadagna chi già ha e ci perde chi non ha!