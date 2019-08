Salvini: "Trattativa con Ue per allentare vincoli bilancio"

Più di uno hanno sottolineato una mancanza di manodopera qualificata e in alcuni casi è stato attribuito all'inserimento del reddito di cittadinanza, al fatto che per qualcuno sia più comodo non fare che fare. Un'accelerazione anche sui temi dell'autonomia. Ci sono alcune Regioni che restituiscono centinaia di milioni di euro di fondi europei non spesi per inefficienza della macchina burocratica e incapacità politico-amministrativa. Quindi noi possiamo aprire il confronto con l'Europa, poi però se restituiamo centinaia di milioni di euro di fondi per l'agricoltura, di fondi per la coesione perché in alcune realtà non si è in grado di spenderli, è chiaro che con l'autonomia vengono a galla le responsabilità di chi non è in grado di spendere soldi che già ci sono.