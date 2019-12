Salvini: troppe tasse, le paghino le multinazionali

Questi parlano anche di manette per chi non ce la fa a pagare le tasse che dovrebbe pagare. Io dico che, invece di andare a rompere le palle ai commercianti del corso di Pavullo, dovrebbero far pagare la tasse alle multinazionali che non pagano una lira di tasse in Italia! 47 miliardi di prodotti in Italia! E l'unico modo per abbattere l'evasione fiscale non è il terrorismo o la lotteria degli scontrini o quelle menate lì, è abbassare le tasse, perché se ti chiedono un 70 per cento del frutto del tuo lavoro, è chiaro che non ce la fai!