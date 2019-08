Salvini vede le parti sociali: no manovra a costo zero

La riunione al Viminale con le parti sociali è l'occasione per Matteo Salvini di tracciare la sua linea verso la manovra. “Ci vuole un coraggioso e sostanzioso abbassamento delle tasse. Servono soldi perché una manovra che rilanci un'economia ferma a consumi zero non si fa a costo zero, quindi - spiega - bisogna rivedere con Bruxelles il rapporto deficit/PIL”, anche se la linea del Ministro Tria è diversa. “Evidentemente, se vuoi fare una manovra coraggiosa, di investimenti, di opere pubbliche, di taglio delle tasse, non la fai a costo zero e chiunque parli di manovra come il gioco delle 3 tavolette, “la donna vince, la donna perde”, ti tolgo di qua e ti restituisco di là, non fa parte del nostro progetto di Italia”. Agosto di lavoro sulla manovra economica, quindi, con vertici sdoppiati e parti sociali che fanno la spola fra Palazzo Chigi e Viminale, perché ben lungi dal tornare sui suoi passi dopo le polemiche dell'altra volta, Matteo Salvini ha riconvocato tutti al Viminale giusto il giorno dopo l'incontro ufficiale che si è svolto a Palazzo Chigi. “46 sigle - ha poi sottolineato con soddisfazione il Vicepremier - si vede che è un'iniziativa che ha successo”. Prontamente criticata, però, dai 5 Stelle che dicono: “Bisogna fare squadra e non dividere il Governo”. Le parti sociali chiedono investimenti, taglio delle tasse, rilancio delle infrastrutture e si aspettano concretezza. “La cosa che ho chiesto è stata questa: vi do ulteriori aggiornamenti delle nostre piattaforme sul merito delle questioni che discuteremo, in cambio possiamo avere qualche riga su quello che farete?”. “Decisioni chiare per rimettere in moto l'economia italiana, a partire dal no agli aumenti dell'IVA, dal sì alle riduzioni delle aliquote IRPEF e del cuneo fiscale sul costo del lavoro”. Da Forza Italia il responsabile Industria Maurizio Carrara accusa: “Qui le parti sociali sono usate per uno scontro fra alleati mentre il Paese agonizza”.