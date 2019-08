Salvini vuole elezioni entro fine ottobre

I nervi tesi, il calore delle piazze, i selfie, la base che invoca elezioni, il desiderio di capitalizzare il voto europeo, il consenso popolare, i “No” ai grandi temi del Nord, le polemiche per distrarre, quelle per mandare avvertimenti. Il Papeete diventa il tratto di spiaggia eletto a campione e sondaggio per Salvini. Così quello che i suoi gli chiedono da tempo arriva a maturazione. Chi con i piedi nella sabbia chiede un selfie al Ministro dell'Interno, gli chiede anche di staccare la spina. La decisione arriva solo dopo aver incontrato le parti sociali, quando anche loro gli dicono che con i 5 Stelle la strada è in salita, e i fedelissimi gli ripetono: “Meglio all'opposizione che con questi qua”. Salvini decide lì e va da Conte. “Sono più tranquillo adesso” dice ai suoi uscito da Palazzo Chigi. Ma l'idea di staccare la spina era già stata ampiamente considerata da quando il Sottosegretario Giorgetti disse: “Il reddito di cittadinanza piace alla gente che non ci piace”. Era dicembre. Quello è il momento della prima vera crepa del Governo. Lì si sono capite e distinte due idee politiche che non hanno mai veramente trovato una sintesi. Il contratto di Governo, nato negli uffici del Pirellone a Milano, aveva una data di scadenza che certo non era quella della Legislatura, lo sapevano sia i grillini che i leghisti, che però hanno saputo in questi 14 mesi capitalizzare meglio il consenso con temi a loro cari, a partire dai porti chiusi, fino a quando le elezioni europee non hanno invertito i rapporti di forza. La Lega ha superato i 5 Stelle nei consensi e Salvini ha preparato la strada per arrivare alla rottura. Ha spinto l'acceleratore su quelle riforme che i grillini non potevano digerire: l'autonomia, la riforma della giustizia la flat tax. Le scadenze della TAV e i casi Siri e dei presunti fondi russi li ha mostrati divisi su tutto. Un percorso che però ha dato l'idea che i leghisti volessero spingere in avanti il Paese mentre l'altra metà del Governo aveva il freno a mano tirato. Salvini però non ha mai escluso la possibilità di proseguire. In fondo - pensava - Di Maio è un alleato che ha solo da perdere ad andare al voto, quindi potenzialmente disposto a votare qualunque cosa. Nell'ottica di incertezza si inserirebbe lo strappo di Toti da Forza Italia con quella quindicina di parlamentari che potrebbero avere una duplice valenza: da una parte come tappo nei confronti di quei dissidenti pentastellati che avrebbero potuto mettere a rischio la tenuta del Governo nel caso fosse proseguito e dall'altra potrebbero servire per evitare la formazione di una nuova maggioranza in Parlamento. Ora che il dado è tratto la battaglia è sui tempi. Salvini non può perdere il treno delle elezioni del 27 ottobre, quindi lo scioglimento delle Camere dovrà essere entro il 25 agosto, sempre che non si trovi una nuova maggioranza in Parlamento, che però, dicono i leghisti, dovrà fornire anche un programma e un progetto politico, non solo un numero di parlamentari disposto a votare qualunque cosa pur di non tornare a casa.