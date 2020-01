Sardine a Bibbiano, Santori sulla polemica fondi raccolti

L'associazione “6000 Sardine” e il fenomeno “6000 Sardine” non c'entrano niente l'una con l'altro. Noi metteremo a disposizione questa associazione nella riunione di Scampìa che ci sarà a marzo, ma non è detto che verrà presa in considerazione. “A parte che non sappiamo neanche se ci sono rimasti dei soldi, dobbiamo vedere alla fine dei conti, dal concerto, ma l'abbiamo già specificato con i referenti delle Sardine, quindi tutti lo sanno, almeno a livello nazionale, che quei soldi verranno messi a disposizione per il futuro delle Sardine.