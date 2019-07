Sea Watch, Fratoianni: decisione gip è sconfitta per Salvini

Né lei né nessuna autorità presente, peraltro sollecitata da numerosi parlamentari a bordo, ha in quei minuti annunciato in nessun modo che lo sbarco sarebbe stato autorizzato per il mattino dopo. Nessuna comunicazione è arrivata e la verità è che la sentenza del GIP di Agrigento segna non solo una sconfitta per le sue scelte, il suo comportamento, il suo cinismo, ma anche per il suo impianto politico più complessivo. Non c'è violazione del 1100, perché come dovrebbe lei sapere la Guarda di Finanza non può essere considerata nave da guerra dentro le nostre acque territoriali, non c'è resistenza a pubblico ufficiale perché quella resistenza è giustificata dall'osservanza di norme di carattere convenzionale.