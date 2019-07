Sea-Watch, Salvini: atto criminale, giudici applichino legge

Per la mattina successiva era già stato autorizzato lo sbarco, è per questo che è inammissibile l'atto criminale di chi, sulla pelle dei 41 a bordo e sulla pelle dei 5 finanzieri, ha fatto solo e soltanto una sporca battaglia politica. Sono convinto che anche sul tema immigrazione avremo la fortuna di imbatterci prima o poi come popolo italiano in un giudice che applicherà le leggi e non le disattenderà, perché in quel caso si toglie la toga, si candida col Partito Democratico e viene in Parlamento.