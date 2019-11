Segre, Mattarella: solidarietà contrasti l'odio

I bambini percepiscono quando vi è negli adulti senso di responsabilità e non indifferenza. Chiedono ancora, per chi li sa intendere, ed è facile comprendere i bambini, solidarietà, aiuto vicendevole, appunto, contro una... contro l'intolleranza, l'odio, la contrapposizione. Non sono alternative retoriche. Se qualcuno arriva in un autobus a dire a una bimbetta di sette anni “non puoi sederti accanto a me” perché ha la pelle di colore differente o, se è necessario, a una persona, una signora anziana, che non ha mai fatto male ad alcuno, ma che il male lo ha subito da bambina, in forma crudele, come Liliana Segre, ed è sano offrire, assicurare, una scorta, vuol dire che questi interrogativi non sono né astratti né retorici, ma sono concreti.