Segretario Psi Maraio, non lasciare a destra eredità Craxi

La nostra idea di ricordo di Craxi è questa: vivere quell'esperienza come storia, ma che ci aiuta a guardare al futuro con speranza, quindi, a costruire un futuro di speranza, non con nostalgia. Domanda e la risposta in 6 secondi: dove vi collocate centrodestra o centrosinistra? Ma la collocazione storica e naturale per noi è il centrosinistra. Ovviamente il superamento del maggioritario ci consente anche di rimetterci insieme per poi stabilire le alleanze dopo. Ma per noi, ovviamente, è il centrosinistra. Craxi li stava.