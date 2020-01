Shoah, Mattarella: indifferenza anticamera della barbarie

Del nazismo, concezione disumane arretrate retaggio del passato convivevano e una avanzata organizzazione dello Stato permise di realizzare un efficacissimo e capillare sistema burocratico, totalmente proteso verso l’obiettivo finale, lo sterminio degli ebrei, la più grande e moderna macchina di morte, al contempo brutale e sistematica, mai costruita dall'uomo. Per fare davvero i conti con la shoah allora non dobbiamo più rivolgere lo sguardo soltanto al passato perché il virus della discriminazione, dell'odio, della sopraffazione, del razzismo, non è confinato in una isolata dimensione storica, ma attiene strettamente ai comportamenti dell'uomo.