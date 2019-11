Sicurezza, Salvini: non basta piangere morti, mettere soldi

Non basta piangere i due ragazzi morti in questura a Trieste o i 3 ragazzi dei Vigili del Fuoco morti in servizio ad Alessandria, occorre mettere dei quattrini. Qua ci sono emendamenti che parlano di giubbotti antiproiettile, di pistole mitragliatrici, di buoni pasto, di lotta alla droga, che fa male sempre, comunque e dovunque, quindi speriamo che ci sia l'intelligenza di evitare i no pregiudiziali, perché questi sono emendamenti che vanno ad aiutare donne e uomini in divisa. Stanno tagliando su tutto, Equitalia e la sicurezza mi sembrano i più pesanti e i più pericolosi, nel silenzio, peraltro, del Ministero dell'Interno di cui non abbiamo traccia, però sarà un modus operandi nuovo, innovativo. L'importante è che non taglino i quattrini. Se vogliono tagliare le lingue e tappare le bocche, facciano, ma non taglino quattrini!