Sondaggio Assocalciatori-Parlamento Ue, calciatori al voto

Con le elezioni europee del 26 maggio ormai alle porte, Assocalciatori e Parlamento Europeo presentano i risultati del primo sondaggio sul rapporto tra i professionisti del mondo del pallone, la partecipazione al voto e ovviamente l'Europa. Le calciatrici e i calciatori andranno a votare alle elezioni di domenica e se non votano perché e cosa chiedono al vecchio continente? Sono queste le principali domande del sondaggio. Insomma, misurare l'interesse dei calciatori verso la politica, in particolare quella europea. Oltre il 52% degli atleti cittadini comunitari coinvolti in Italia ha assicurato che il 26 maggio andrà al seggio. Il 43,2% dice che l'Europa può fare molto per gli sportivi. Il 60%, invece, di chi non andrà a votare, spiega a sua volta che non lo farà, ma solo perché sarà in trasferta. Insomma, politica e sport che si intrecciano davanti alle urne europee, con gli atleti pronti così a sensibilizzare l'importanza di recarsi al voto. E cosa chiedono i calciatori all'Europa? Il 69,6% ha le idee chiare, la formazione per i giovani. Votare, dunque, è un diritto e un dovere anche per loro. Sicuramente, come tutte le cose, è un impegno complicato in questo periodo probabilmente perché si hanno sempre e spesso immagini di politica negativa, di politica da condannare, di politica ad allontanare dal nostro quotidiano. La realtà è che attraverso l'impegno politico poi si riescono a portare avanti i progetti e a rendere la società dove viviamo sicuramente più a misura e più giusta. È un tema che non riguarda, come ho detto prima solo i calciatori.