Spadafora (M5S): errore mettere in discussione Di Maio

Credo che mettere in discussione la linea di Di Maio sia un errore grave proprio per questo. Cioè, sia un errore grave perché si mette in discussione in questo momento non solo il Governo, ma io credo che, mettendo in discussione la leadership di Di Maio, non ci si renda conto anche che tutte le cose che dobbiamo cambiare, perché delle cose vanno cambiate evidentemente, visti i risultati, devono essere cambiate, però avendo un leader forte e avendo un gruppo compatto. Quindi mettere in discussione oggi significherebbe non solo fare un regalo alle opposizioni, facendo cadere il Governo, ma mettendo anche a rischio il Movimento stesso.