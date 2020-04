Sport, Spadafora: vedremo entro il 4 se e cosa potrà riaprire

Dobbiamo essere consapevoli che dobbiamo riaprire perché lo sport è importante soprattutto non solo come valore economico, ma come valore sociale. Ma lo dobbiamo fare nel rispetto assoluto della salute di tutti. Quindi gradualmente potremmo pensare di riaprire sicuramente tutta la parte che riguarda gli allenamenti. Per quello che riguarda i campionati, per quello che riguarderà l'attività motoria all'aperto tanto richiesto dai nostri cittadini, valuteremo insieme al comitato tecnico scientifico e la protezione civile consapevoli, appunto, che questa ripartenza va assolutamente spinta, ma allo stesso tempo va tutelata innanzitutto, come sempre, come stiamo facendo in queste settimane, la salute di tutti i cittadini italiani.