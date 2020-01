Staff di Di Maio smentisce la crisi del leader

Un inizio complicato per Luigi Di Maio. I diversi nodi da sciogliere nell'agenda di Governo, le crisi internazionali che lo vedono coinvolto in prima persona da Ministro degli Esteri e i malumori, reali o presunti, all'interno del Movimento. Le ricostruzioni dei quotidiani vengono prontamente smentite dallo staff del leader. I retroscena riferiscono di una situazione arrivata allo stremo. La solitudine del capo da una parte, con i gruppi parlamentari che continuano a perdere pezzi, i rapporti obbligati e non sempre sereni con Grillo e Conte, la necessità, sentita da senatori e deputati, di trovare la guida in un organo collegiale, quella segreteria politica da sempre rifiutata da Di Maio. Ma gli uomini vicini al capo smentiscono qualsiasi ipotesi di allontanamento. Io l'avevo smentito un po' all'inizio. Era già forse uscita un'agenzia, appena prima di entrare in trasmissione, in cui era stata smentita, quindi in realtà non ho molto da commentare. Poi sono retroscena che spesso escono, quindi sono frasi che magari qualcuno dice, però non si sa chi le dice, non si sa l'autorevolezza. Quando arriva la smentita dello staff, in questo caso di Di Maio, chiaramente è una smentita ufficiale, quindi è quella che conta di più. Comunque dovesse evolversi la situazione, presenta aspetti complicati: la necessità di trovare un'intesa nel Governo, a partire dalla legge elettorale, fino all'accordo sulla prescrizione, il ruolo del premier Conte, figura sempre più di riferimento per tutti quei pentastellati che vedono nel centrosinistra il futuro del Movimento e poi una serie di appuntamenti che non danno certezze, primo tra tutti quello elettorale in Emilia Romagna. E si porta avanti con i lavori anche il Team del Futuro, il gruppo di facilitatori che dovrebbe dare una nuova linfa al Movimento. Dal 13 al 15 marzo dovrebbero tenersi gli stati generali, a cui lo stesso Di Maio rimanda per qualsiasi scelta che riguarda il futuro.