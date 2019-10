Tajani: aumenta pressione fiscale, Alitalia storia infinita

Aumenta la pressione fiscale e andiamo avanti questa storia infinita dell'Alitalia, cioè il governo, quello precedente e l'attuale, non dimostrano di essere in grado di risolvere il problema perché prima si attacca chi potrebbe acquistare, si dice no sono pericolosi e mascalzoni. Poi bisogna metterli dentro ed è una situazione veramente che dimostra l'incapacità di saper affrontare una situazione economica complessa.