Tajani: Lega ha ceduto troppo ai capricci del M5S

Purtroppo la Lega ha accettato, sempre e comunque le decisioni del Movimento 5 Stelle. Quando si dice no ma poi si vota sì, si diventa complici delle scelte di questo Governo. Noi vorremmo che la Lega ritornasse a sane politiche di centrodestra, rigore nei conti, che è cosa ben diversa dall'austerità. Politica fiscale con un vero shock che permetta alle imprese di poter ricominciare a lavorare e tirare fuori dal pantano l'Italia che ha una crescita zero. Siamo a un passo dalla recessione. Ogni tanto entriamo in recessione tecnica, non è stato fatto nulla per la politica economica e la Lega prima lascia perdere le scellerate scelte del Movimento 5 Stelle meglio farà.