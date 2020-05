Tajani: nuove maggioranze? La gente muore, no giochi palazzo

In questo momento, non bisogna parlare di giochi di Palazzo, troppa gente si preoccupa, chi fa il Ministro, Renzi che cerca di alzare il prezzo, è inaccettabile. Ci sono ancora centinaia di italiani che muoiono soffocati a causa del Coronavirus, ora, cerchiamo di lavorare tutti quanti insieme per salvare vite umane, per salvare, le imprese e salvare i posti di lavoro. Poi, si vedrà che cosa bisogna fare, ma siamo ancora in piena emergenza.