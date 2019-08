Tav in Senato, 6 le mozioni a palazzo madama

Potrebbe essere l'ultimo scoglio sulla strada della maggioranza, prima dello stop di agosto. Sulla linea ferroviaria ad alta velocità Torino Lione le distanze tra Lega e Movimento 5 Stelle sono dichiarate da tempo, le divisioni nella maggioranza di Governo sempre più nette. A Palazzo Madama saranno sei le mozioni che verranno discusse e poi, salvo sorprese, messe in votazione. Sullo sfondo restano le parole del premier Giuseppe Conte. Non realizzare la Tav costerebbe molto più che completarla, aveva specificato il Presidente del Consiglio. In questo scenario ecco tutte le pedine posizionate sullo scacchiere, a partire dai 5 stelle. Sul Tav voteremo la nostra mozione convintamente, perché sappiamo benissimo e sapete benissimo la nostra posizione sul Tav. Quello è un regalo da 2,2 miliardi di euro a Macron. Sappiamo che il PD voterà sì al Tav con la sua mozione. Vediamo cosa succederà in Senato domani. Però, voglio dirlo chiaramente, se leggete la mozione, è un atto di impegno al Parlamento. La Lega voterà invece convintamente sì. La linea del Carroccio non è cambiata. Un voto del Parlamento contro sarebbe una sfiducia al premier. Matteo Salvini puntella la propria strategia e rincara la dose. Voteremo qualunque mozione sostenga il futuro, la crescita, il progresso, la mobilità sostenibile, le sue parole. E mi stupisce che nel 2019 c'è ancora qualcuno che invece di andare avanti vuole tornare indietro. La Lega così voterà contro la mozione pentastellata e dirà invece sì a quelle di PD, Fratelli d'Italia e Forza Italia.