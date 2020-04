Test sierologici, Governo lancia bando. Entro 3 maggio i kit

150.000 test sierologici, subito ma pronti a raddoppiare, fino a 300.000 e disponibili dal 3 Maggio. È questa la richiesta del Governo, che attraverso il commissario straordinario all'emergenza, Domenico Arcuri ha pubblicato il bando di gara per i test. Una gara di velocità contro il tempo. Le aziende infatti, dovranno presentare le domande entro il. 22 Aprile, entro il, 29 Aprile una Commissione di 6 esperti nominata dallo stesso Arcuri, deciderà il vincitore e dal 3 Maggio partirà la distribuzione dei kit. "Rilevare la popolazione che ha sviluppato l'immunità e capire la reale diffusione del coronavirus per pianificare la fase 2, questo è l'obiettivo." Sottolinea il Ministro della salute, Roberto Speranza che articola la strategia in 5 punti, oltre i test il rafforzamento della rete territoriale covid Hospital dedicati, l'app di tracciamento e assistenza a distanza, il mantenimento di misure di distanziamento sociale detti protezione individuale. Tempi stretti dunque, paletti stringenti per poter rispondere all'appello delle istituzioni. Sono 8 i requisiti che i test dovranno avere, una sensibilità non inferiore al 90 %. Una rapidità di risposta con la possibilità di processare almeno 120 test per ora, la tipologia dei kit che dovrà essere del tipo Clio e o Elisa l'avvenuta validazione dei test da parte di laboratori qualificati, una specificità dei test non inferiore al 95%, la possibilità di affidare le analisi ad una platea ampia di laboratori accreditati presenti sul territorio e la rapidità di trasporto e consegna della fornitura a partire proprio dal 3 Maggio 2020. Ultima caratteristica richiesta é la disponibilità a fornire ulteriori quantitativi dei prodotti indicati. La battaglia è cominciata. Il Governo intende dotarsi delle armi appropriate