Test sierologici nel Lazio, le parole di Zingaretti

Vogliamo aumentare il livello di sicurezza, Ricci, vedi cittadini anche in questa fase di convivenza con il virus che abbiamo davanti. Inizia una nuova stagione anche per quanto riguarda la parte sanitaria e di prevenzione. Una immensa strategia di test per la sieroprevalenza che riguarderà l'organizzazione come avesse ascoltato di 300 mila test, ma anche l'apertura fra qualche giorno della possibilità dei flussi privati. I numeri sono enormi, 10 mila al giorno, è stato detto. Noi ci aspettiamo entro due mesi un numero molto importante sia di test sierologici sia di verifica attraverso il tampone.