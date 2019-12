Tinagli a Sky Tg24: PD responsabile ma basta strappi alleati

Finché diciamo, ci sono delle emergenze di questo genere, è ovvio che il Partito Democratico ci sarà per risolvere i problemi con senso di responsabilità. Il problema è che non è pensabile di continuare in queste condizioni lo spettacolo di venerdì sera è stato veramente brutto, veramente pessimo, c'è un'emergenza come quella, ci sono migliaia di risparmiatori una banca in difficoltà, si convoca un Consiglio dei Ministri per affrontare il tema e l'emergenza e i ministri disertano. Non è un bello spettacolo.