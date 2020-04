Toti: non si possono comprimere libertà

Soprattutto non si può continuare a sospendere, lo dico subito in apertura, le libertà costituzionali di tante persone. Ormai siamo da Marzo in questa condizione, senza dare dei piani precisi e delle spiegazioni precise. Non si capisce niente, diciamoci la verità. Non si capisce se posso andare a trovare i miei familiari se stanno nel mio comune, se stanno nella mia regione.