Tria: flat tax in manovra, giù tasse a ceto medio

Le principali misure di politica fiscale, sociale e previdenziale introdotte dal Governo, la Flat Tax per piccoli imprenditori e professionisti, il Reddito di Cittadinanza e la cosiddetta Quota 100 per i pensionamenti anticipati, fanno ormai parte della legislazione vigente, i loro effetti sono stimati in modo rigoroso nel Def e contribuiscono a sostenere i consumi delle famiglie e il PIL già nel 2019, sebbene verranno introdotti, vengono introdotti in corso d'anno.