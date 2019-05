Tribù, Appendino: differenza con Lega ma governo va avanti

“Io credo che faccia bene Luigi Di Maio a puntualizzare ogni qualvolta c'è una dichiarazione, ma, al di là del tema della campagna elettorale, una posizione che, come dire, è fuori dal contratto di Governo e non appartiene al Movimento. Siamo oggettivamente due forze politiche molto diverse. Io rivendico la mia appartenenza al Movimento, la mia differenza rispetto alla Lega. E' chiaro che non è un contesto semplice, ma io sono convinta che andranno avanti con gli atti che devono fare per il Paese”.