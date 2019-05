Tribù, Fratoianni: dl sicurezza colpisce chi fa solidarietà

Decreto Sicurezza bis, per quello che si sa ad ora, che restringe di molto le libertà di tutti e di tutte e che fa una cosa ancora più grave e, francamente, un po' terribile perché con questo decreto il Ministro Salvini, quando propone di multare da 3500 a 5500 euro per ogni migrante salvato e portato sulle nostre coste, chi lo fa, cioè chi si organizza per praticare solidarietà, non soltanto colpisce ancora una volta chi fa solidarietà, che, invece, andrebbe ringraziato in un mondo normale, ma attacca un cartellino con un prezzo alla vita delle persone.