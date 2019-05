Tribù, il gioco erasmus con Chiara Appendino

Le ha fatto un'esperienza Erasmus, per caso? “Io ho fatto non Erasmus, ma la quarta liceo in Germania, quindi ho fatto ...”. Quindi ha un'esperienza? “Sì”. Hai un buon ricordo? “Ottimo, lo consiglierei”. Ti diamo la possibilità per qualche minuto di ritornare in quell'ambiente lì, di una studentessa in questo appartamento. Pronta a partire, con chi, tra queste 4 opzioni? Tutte interne al Movimento 5 Stelle. Non so se è più facile o difficile. Luigi Di Maio, Di Battista, Fico e Beppe Grillo. Con chi domani si sentirebbe pronta a ripartire per un viaggio, anche abbastanza lungo, dai 6 mesi ai 12 mesi. “Allora, Luigi no, perché deve rimanere qui, perché ha grandi responsabilità, quindi non posso portarlo via dal Governo e c'è bisogno di lui, anche se è quello che ha bisogno di più supporto e diciamo idem, ovviamente, Roberto e, quindi, Beppe è un po' che non lo vedo e non lo sento, quindi sarebbe l'occasione per fare due chiacchiere.