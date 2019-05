Tribù, le principali dichiarazioni di Emma Bonino

Il decreto famoso bis, quando arriverà nero su bianco, invece di annunci Twitter o quant'altro, certamente verrà esaminato. Certo, ne hanno voluto appena fare uno, forse si erano dimenticati qualcosa. Però noi rischiamo veramente di correre dietro... Insomma, Salvini è uno spacciatore legalizzato di bugie e di distrazioni. Basta, non voglio più commentare. Le politiche comunitarie in Europa, la coesione, la politica agricola, la concorrenza, gli accordi commerciali funziona. Quello che non funziona è la politica dei capi di Stato e di Governo, che devono decidere all’unanimità, si sono riuniti ieri a Sibiu ed è stata veramente un’apoteosi di banalità, perché questa unanimità non c’è mai, perché uno Stato ha sempre degli interessi opposti agli altri. Quindi le politiche intergovernative che piacciono tanto a tanti, Macron compreso, non funzionano.