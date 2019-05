Ue, Salvini: gli antieuropeisti sono Socialisti e Popolari

Gli antieuropeisti sono i socialisti e i popolari che hanno trasformato un sogno in un incubo e in una gabbia, quindi i nemici dell'Europa sono coloro che stanno governando l'Unione europea adesso. Coloro che vogliono salvare l'Europa sono quelli che vengono venduti come gli antieuropei. Io mi sento più europeista degli europeisti. Se torniamo al pre Maastricht