Elezioni Umbria, primo candidato sostenuto da M5s e Pd

Prima sfida elettorale sul territorio dopo le dimissioni di Catiuscia Marini, PD, per lo scandalo scoppiato su presunti concorsi pilotati per le assunzioni all'ospedale di Perugia, e la nascita del Governo nazionale tra Movimento 5 Stelle e PD. E così l'Umbria, 800 mila abitanti, più o meno la provincia di Lecce, ha detto il Presidente del Consiglio, Conte, in visita nel capoluogo, è diventata palcoscenico di numerosi comizi, conferenze stampa, manifestazioni da Roma. Per la prima volta, dopo lunghe trattative, un candidato comune tra PD e 5 Stelle, Vincenzo Bianconi. A sfidarlo Donatella Tesei, per la coalizione di Centrodestra. Altri sei i candidati che proveranno a insediarsi a Palazzo Cesaroni: Rossano Rubicondi, sostenuto dalla lista del Partito Comunista, Antonio Pappalardo, in corsa con i Gilet Arancioni, Giuseppe Cirillo, Partito delle Buone Maniere, Martina Carletti, per Riconquistare l'Italia, Claudio Ricci, sostenuto da tre liste civiche, ed Emiliano Camuzzi, appoggiato da Potere al Popolo e PC. Le urne restano aperte dalle 7:00 alle 23:00; per scegliere il candidato Presidente esistono tre possibilità di voto. Si può barrare solo il suo nome, il nome e una delle liste collegate o barrare solo la lista. In Umbria è in vigore un sistema elettorale senza ballottaggio, per cui sarà eletto governatore chi otterrà un solo voto in più rispetto agli sfidanti. Alle politiche del 2018 a fare da padrone in regione è stato il Centrodestra, con il 36%, Movimento 5 Stelle e Centrosinistra fermi al 27. Partita aperta, dunque, per una Regione alla cui guida dal 1970 c'è sempre stato il PC prima e il Centrosinistra poi, dunque, una delle poche roccaforti rosse rimaste.