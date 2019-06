Veltroni parla del film su Berlinguer, morto 35 anni fa

Berlinguer... no. Praticamente la mafia? Era un commissario. � stato il segretario del PC, un uomo onesto, una bella persona, come non ce ne sono pi�. � una parola che non mi ha mai fatto paura, la parola comunista a me in Italia perch� l'associo con quella faccia, con quelle parole, con quell'onest�. Pochissimi leader politici italiani, dal dopoguerra a oggi, hanno saputo raccogliere il rispetto e l'apprezzamento umano e personale, trasversale rispetto agli schieramenti politici che ha accompagnato Enrico Berlinguer, segretario del PC dal 1972 all'84, del quale ricorrono marted� i 35 anni dalla scomparsa. Era una persone molto timida, molto schiva, molto riservata. Se io penso alla leadership di oggi, dove si chiamano tutti per nome, per pacche sulle spalle, fotografie e selfie eccetera, Berlinguer era il contrario. La figura del leader politico dello strappo con l'Urss, scomparso a 62 anni l'11 Giugno dell'84 dopo un comizio, � stata raccontata, cinque anni fa da Walter Veltroni, Fin quando c'era Berlinguer, il suo primo film da regista, prodotto da Sky, che rivedremo su Sky Cinema Drama proprio l'11 Giugno alle 21. Veltroni, che fu tra i collaboratori di Berlinguer ha raccolto nel film immagini d'epoca, alcune delle quali inedite, testimonianze di esponenti politici e del mondo del giornalismo, e della cultura. Uno spaccato di 15 anni di vita italiana. Quell'intensit�, quella correttezza, quel senso di corrispondere ad una missione che si � scelti per la propria vita, sono cose che oggi sembramo un po' marziane. Allora, spero con il film di avere riportato alla memoria, e l'ho riportata come l'ho vissuta io. Tra i momenti pi� forti le immagini dei funerali di Berlinguer per il quale si raccolsero Roma quasi due milioni di persone. La cosa che le d� pi� fastidio sentir dire di lei. Che sarei triste, perch� non � vero.