Veneto, Zaia: lockdown non esiste più, fase due già iniziata

Per quanto riguarda la salute dei lavoratori che ci sta a cuore, qualcuno dice: “Mah, Zaia ha detto che non esiste più il lock down”. Non so, qualcuno forse ha le fette di prosciutto davanti agli occhi. A voi risulta che esista il lock down, che esista il tutto chiuso? A qualcuno risulta questo? No, ditemelo, perché io non posso passare le mie giornate a giustificare una frase del genere. Il lock down non esiste più, perché sono state autorizzate delle imprese e altre si sono auto-autorizzate con la deroga del silenzio assenso. Punto, io non discuto su questo. Penso che dobbiamo guardare in faccia la realtà e la realtà ci dice che il lock down non esiste più e quindi dobbiamo investire sulla messa in sicurezza dei cittadini. Questo dobbiamo fare, perché l'alternativa è richiudere tutto.