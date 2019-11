Venezia, Sgarbi: Mose deve essere pronto domani

La previsione è semplice. Il passato è vicino. Il MOSE è un crimine contro l'umanità perché la corruzione che è sembrata, soprattutto gli antagonisti del MOSE, l'elemento per dire che era una cosa sbagliata e che era costata troppo, ha fatto sì che sia ritardato quello che... Non puoi... è impossibile sentire Conte che dice “sarà pronto nel...”, deve essere pronto fra un anno, entro il prossimo novembre, metti due operai in più.