VIDEO Di Battista: si vince e si perde insieme

Ma quali dimissioni; si vince e si perde sempre insieme. Non è questione di uomini; non lo è mai stato, nel bene e nel male. Riflettiamo e parliamo su un mucchio - scusate, il motorino mio - di cose che evidentemente, se tantissimi cittadini non hanno votato, evidentemente la responsabilità è soltanto nostra.