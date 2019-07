VIDEO Di Maio: da taglio parlamentari risparmi per 500 mln

Questo è l'ultimo dei passaggi prima della votazione definitiva alla Camera dei Deputati. È stata una partita difficile, questa del taglio del numero dei parlamentari. Questa era la fine di un tempo fondamentale; adesso ci manca l'ultimo tempo per segnare il gol definitivo e far diventare il taglio dei parlamentari una riforma per sempre, una riforma che taglierà le poltrone e farà risparmiare circa 500 milioni di euro a legislatura.