VIDEO Ferrara, Modonesi: faremo opposizione costruttiva

“Lo sforzo che abbiamo fatto è stato uno sforzo non sufficiente a far fronte ad un centrodestra unito, un centrodestra forte di quello che è il vento nazionale, affamato anche, perché i numeri ci danno anche questo tipo di risultato. Per mesi abbiamo proposto alla città le nostre idee, i nostri progetti. Lo continueremo a fare anche nei prossimi mesi e nei prossimi anni, con un'opposizione forte, ferma. Un'opposizione che sarà naturalmente costruttiva, sempre orientata per il bene e per il meglio della nostra città, così come è stato il lavoro che abbiamo fatto in questi anni e in questi mesi”.