VIDEO Livorno, Romiti: sinistra vuole mantenere clientelismo

Qua si agita un passato che non può tornare al fine di garantirsi un presente di privilegi che blocca il futuro di tutti. Questo passato non esiste, non c'è più, solo che si fa credere ai cittadini che esista. Tutto questo per mantenere questo clientelismo. È una sinistra che fa finta di essere con l'estrema sinistra, mentre invece poi in Europa sta con i poteri forti, sta con le lobby e con l'alta finanza.