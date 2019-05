Tribù, gioco Erasmus con Mara Carfagna: VIDEO

Dovesse lei partire domani per un'esperienza Erasmus. L'abbiamo messa in questo appartamento con altri possibili candidati a condividere con lei quella stanzetta da, appunto, studentessa Erasmus. Lei con chi partirebbe domani per questo viaggio? Le diamo quattro opzioni, due uomini e due donne: Matteo Salvini, Luigi Di Maio, Giorgia Meloni ed Emma Bonino. Chi sceglie e perché? Posso scegliere Cerasa? Troppo facile. Scelgo Cerasa. Claudio per te andrebbe bene, sì? Sì, sì. Io purtroppo l'Erasmus non l'ho fatto, però sarebbe molto divertente. Ci dica uno di questi quattro, però. Cerasa va bene, diciamo che c'è spazio per tre. Ce n'è un altro tra i quattro politici? No no, non mi faccia scegliere. Scelgo Cerasa. Io, insomma, non butto giù dalla torre nessuno. È vero anche che il Direttore di un giornale lo si può fare anche con tutti i mezzi tecnologici e anche a distanza, insomma. Quindi, Claudio, pronto per partire per questo nuovo viaggio?