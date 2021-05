La Repubblica non potrebbe vivere senza il lavoro. Senza lavoro buono e dignitoso per tutti, non ci sarà neppure la ripresa che vogliamo. Sarà il lavoro a portare il Paese fuori da questa emergenza. La battaglia per il lavoro è una priorità che devo unire gli sforzi di tutti, lavoratori e imprenditori, istituzioni e forze sociali, mondo delle professioni, della ricerca, della cultura. È questa l'ambizione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.