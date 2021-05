100 giorni di governo: giudizio positivo per il 50,6%

Un giudizio positivo nei confronti dell'esecutivo e del premier Mario Draghi espresso dal 50,6% delle persone intervistate contro invece il 21,8%, un giudizio positivo che si riflette anche nella valutazione del leader appunto di Mario Draghi che insieme con Giuseppe Conte che lo stacca di due punti percentuali si trovano alla testa di questa di questo elenco di figure politiche più apprezzate, da sottolineare anche Giorgia Meloni che stacca Matteo Salvini, come indice di gradimento personale, di due punti percentuali con il 21,3%. E' evidente che la valutazione dei singoli leader dipende anche dall'apparteneza a quale partito politico delle persone intervistate, Mario Draghi ha un indice di apprezzamento tutto sommato abbastanza stabile, vediamo che tra gli elettori del Movimento Cinque Stelle del 25,6%, mentre qui, questo è un dato interessante, tra gli elettori di Fratelli d'Italia è addirittura superiore del 33% e ancora a seguire Roberto Speranza il 13,3% e poi Luigi Di Maio, Nicola Zingaretti con un 7,2 % si posiziona meglio di Enrico Letta. Per quanto riguarda invece i temi sui quali il governo dovrà concentrarsi nei prossimi mesi è evidente che i temi economici ma anche quelli sanitari, stando appunto questo sondaggio, sono quelli ritenuti più importanti dalle persone intervistate, ma si posiziona al 33,3% anche tutta la questione delle riaperture dei negozi che se sommiamo anche alla questione della riapertura delle scuole e dell'università raggiunge il 49%, anche in questo caso la sensibilità sui vari temi che dovrà trovarsi ad affrontare come priorità il governo nei prossimi mesi dipende dal partito a cui appartengono gli elettori delle persone intervistate, i temi sanitari in generale sono molto sentiti tra gli elettori del Partito Democratico, lo vedete 58% è tra gli elettori del Movimento Cinque Stelle, per quanto riguarda invece gli elettori di Lega e Fratelli d'Italia la percentuale dal punto di vista sanitario si abbassa un pochino. La centralità dei temi sanitari la rivediamo anche nella valutazione che si fa dei vari ministri che hanno lavorato in questi mesi, Roberto Speranza in testa a tutti col 29% poi vediamo due ministri che erano già presenti nel governo precedente il Conte due, una new entry Marta Cartabia Ministro della Giustizia. Solo al quinto posto troviamo il primo Ministro economico Giancarlo Giorgetti. Chiudo con una prospettiva, le intenzioni di voto che vedono ancora in testa la Lega di Matteo Salvini col 21,1% però con molto vicini anche il Partito Democratico, Fratelli d'Italia e Movimento Cinque Stelle.